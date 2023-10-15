Штормове попередження: у понеділок, 16 жовтня, прогнозують сильні зливи та вітер

Сьогодні вночі та вранці у понеділок, 16-го жовтня, в Полтавській області прогнозують зливи. Завтра вранці та вдень – пориви вітру 15-20 м/с.
Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.
Оголошено І рівень небезпечності – жовтий.
На сайтах прогнози погоди дощ завтра обіцяють увесь день і лише під вечір небо проясніє. Температура повітря у ніч на понеділок очікується від + 15 до +10 градусів, а завтра вдень похолодає до +8 градусів. Вітер південно-західний.
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