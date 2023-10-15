Штормове попередження: у понеділок, 16 жовтня, прогнозують сильні зливи та вітер

Сьогодні, 18:12 Переглядів: 1 252

Сьогодні вночі та вранці у понеділок, 16-го жовтня, в Полтавській області прогнозують зливи. Завтра вранці та вдень – пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.

Оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

На сайтах прогнози погоди дощ завтра обіцяють увесь день і лише під вечір небо проясніє. Температура повітря у ніч на понеділок очікується від + 15 до +10 градусів, а завтра вдень похолодає до +8 градусів. Вітер південно-західний.