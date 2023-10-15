На Полтавщині внаслідок ДТП перекинулася автівка і загинула пасажирка

Вчора, 21:35 Переглядів: 685

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 15.30 на автодорозі Суми — Пирятин, поблизу села Мокіївка Чорнухинської територіальної громади Лубенського району. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на інформацію Лубенського райвідділу поліції.

За попередньою інформацією слідства, 63-річний водій легковика Toyota допустив виїзд за межі проїзної частини дороги, від чого сталося перекидання транспортного засобу. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 60-річна пасажирка автомобіля отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події.

За даним фактом слідчими поліції Полтавщини, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Наразі обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.