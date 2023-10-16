В Україні створять єдину базу укриттів — нею можна буде скористатися через «Дію»

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 116

Вся інформація щодо укриттів буде викладена на єдиному ресурсі

ДСНС України створює єдину базу укриттів, аби українці бачили найближчі та найзручніші для них бомбосховища під час повітряної тривоги.

Про це заявив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький під час брифінгу в Military Media Center.

Вся інформація щодо укриттів буде викладена на єдиному ресурсі. Надалі систему «Облік і візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту» хочуть інтегрувати в мобільний застосунок «Дія».

Віктор Вітовецький заявив, що це перспектива декількох днів, або тижнів.

За його словами, офіційна державна база укриттів відрізнятиметься від подібних продуктів, які зараз розповсюджені в інтернеті, тому що її наповнення, верифікація та вимоги до адміністрування будуть чітко регламентовані.

До адміністрування системи планують залучити представників обласних, районних держадміністрацій, органів місцевого самоврядування та територіальних органів ДСНС.