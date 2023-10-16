Яніна Соколова присоромила блогерку з Кременчука за «махровий антисемітизм»

14 жовтня на youtube-каналі «Вечер с Яниной Соколовой» вийшов черговий випуск її шоу, у якому вона показала кілька відео та постів жінки, яку назвала мешканкою Кременчука.
У цих постах та відео жінка висловлювала конспірологічні антисемітські теорії та домисли.
Обережно, у відео присутня ненормативна лексика (18+)
*Антисеміти́зм — одна з форм національної та релігійної нетолерантності та дискримінації, що виражається у неприязному або ворожому ставленні до євреїв як представників уособленої етнічної або релігійної групи; суспільна або державна ідеологія, або державна політика, спрямована на обмеження політичних та громадянських прав євреїв. Залежно від джерела антисемітизму — соціальних груп або держави — поділяється на побутовий, державний та расовий антисемітизм.
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