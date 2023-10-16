Яніна Соколова присоромила блогерку з Кременчука за «махровий антисемітизм»

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14 жовтня на youtube-каналі «Вечер с Яниной Соколовой» вийшов черговий випуск її шоу, у якому вона показала кілька відео та постів жінки, яку назвала мешканкою Кременчука.

У цих постах та відео жінка висловлювала конспірологічні антисемітські теорії та домисли.

— Але чому ми про це розповідаємо? Тому, що такі технології працюють! Вони роблять якнайбільше таких ***, які це все тиражують, а потім якесь ватне населення думає, що десь так воно і є. Наше, українське. … От у мене питання: а це норм, що махрова антисемітка просуває російські наративи у Полтавській області? — прокоментувала це Соколова.

Обережно, у відео присутня ненормативна лексика (18+)

*Антисеміти́зм — одна з форм національної та релігійної нетолерантності та дискримінації, що виражається у неприязному або ворожому ставленні до євреїв як представників уособленої етнічної або релігійної групи; суспільна або державна ідеологія, або державна політика, спрямована на обмеження політичних та громадянських прав євреїв. Залежно від джерела антисемітизму — соціальних груп або держави — поділяється на побутовий, державний та расовий антисемітизм.