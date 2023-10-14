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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліція затримала чоловіка, який намагався виїхати, за підозрою в умисному вбивстві

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 182

 

Чоловік підозрюється у вбивстві свого знайомого під час бійки за спільним застіллям

Працівники Лубенського райвідділу поліції затримали 30-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у вчиненні умисного вбивства односельця та який намагався виїхати до Києва.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області за інформацією Лубенського райвідділу поліції.

Як йдеться у повідомленні, 11 жовтня, близько 5.00, до поліції Лубенщини, надійшло повідомлення від медичних працівників, що у приватному будинку в селі Губське знайшли 40-річного чоловіка без свідомості. Поліція негайно розпочала розслідування. У ході проведення першочергових оперативних заходів працівникам карного розшуку вдалося встановити причетну до скоєння злочину особу — ним виявився місцевий 30-річний мешканець. 

 

— За попередньою інформацією слідства, під час спільного дозвілля між чоловіками виникла сварка. У ході конфлікту фігурант наніс тілесні ушкодження своєму знайомому, внаслідок чого потерпілий втратив свідомість та в подальшому госпіталізований до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. На жаль, врятувати йому життя лікарям не вдалося. Він помер у реанімаційному відділенні. Причетного до злочину чоловіка слідчі та оперативники затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На момент затримання фігурант перебував на залізничній станції та мав намір поїхати потягом до Києва. Наразі йому вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід — тримання під вартою, — повідомив начальник Лубенського райвідділу поліції Євгеній Карпець.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 

У разі визнання вини судом, підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини вбивство підозра Лубенський район сварка
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