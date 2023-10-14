На Полтавщині поліція затримала чоловіка, який намагався виїхати, за підозрою в умисному вбивстві

Працівники Лубенського райвідділу поліції затримали 30-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у вчиненні умисного вбивства односельця та який намагався виїхати до Києва.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області за інформацією Лубенського райвідділу поліції.
Як йдеться у повідомленні, 11 жовтня, близько 5.00, до поліції Лубенщини, надійшло повідомлення від медичних працівників, що у приватному будинку в селі Губське знайшли 40-річного чоловіка без свідомості. Поліція негайно розпочала розслідування. У ході проведення першочергових оперативних заходів працівникам карного розшуку вдалося встановити причетну до скоєння злочину особу — ним виявився місцевий 30-річний мешканець.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
У разі визнання вини судом, підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
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