У Кременчуці на проїзній частині дороги біля кварталу 101 знайшли померлого чоловіка. Поліцію про це повідомили близько 5.00 мешканці району та лікарі швидкої медичної допомоги.
Про це нашому виданню розповіла пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко.
Додано 11.28:
Інформацію про цю подію надав відділ комунікації поліції Полтавщини.
У відділі комунікації зазначають, що на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, патрульні поліцейські та оперативники кременчуцької поліції. В ході першочергових слідчих та оперативних дій, із використанням інформації з камер відеоспостереження прилеглої території, вдалося встановити, що чоловік рухався в бік пішохідного переходу. А коли почав переходити проїзну частину дороги — раптово впав.
— Наразі тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Також поліцейські встановлюють особу померлого. За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовує слідство, — повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
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