журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

На дорозі в Кременчуці уранці знайшли померлого чоловіка: що сталося з’ясовує поліція (додано)

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 497

  

Порушене кримінальне провадження за статтею 115 ККУ «умисне вбивство»

У Кременчуці на проїзній частині дороги біля кварталу 101 знайшли померлого чоловіка. Поліцію про це повідомили близько 5.00 мешканці району та лікарі швидкої медичної допомоги.

Про це нашому виданню розповіла пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко.

— Інформація про померлого на проїзній частині дороги в районі кварталу 101 надійшла від мешканців та швидкої. Відразу ми думали що сталося ДТП, але після просмотру записи камер відеоспостережень з’ясувалося, що чоловік йшов і тільки став на проїжджу частину дороги, впав і помер. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Встановлюємо усі обставини смерті, — пояснила Анна Васенко.

Додано 11.28:

Інформацію про цю подію надав відділ комунікації поліції Полтавщини.

— До Кременчуцького районного управління поліції 14 жовтня, близько 5.20, надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що на проїзній частині в районі кварталу 101 біля пішохідного переходу  виявлено чоловіка без ознак життя. Медики, що прибули на місце, констатували його смерть. Поліція розпочала розслідування, — йдеться у повідомленні.

У відділі комунікації зазначають, що на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, патрульні поліцейські та оперативники кременчуцької поліції. В ході першочергових слідчих та оперативних дій, із використанням інформації з камер відеоспостереження прилеглої території, вдалося встановити, що чоловік рухався в бік пішохідного переходу. А коли почав переходити проїзну частину дороги — раптово впав.  

— Наразі тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Також поліцейські встановлюють особу померлого. За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької  окружної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовує слідство, — повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

 

 

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: померлий поліція ДТП дорога
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 40 від 5 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 38 від 21 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 37 від 14 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх