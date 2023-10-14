На дорозі в Кременчуці уранці знайшли померлого чоловіка: що сталося з’ясовує поліція (додано)

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 497

У Кременчуці на проїзній частині дороги біля кварталу 101 знайшли померлого чоловіка. Поліцію про це повідомили близько 5.00 мешканці району та лікарі швидкої медичної допомоги.

Про це нашому виданню розповіла пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко.

— Інформація про померлого на проїзній частині дороги в районі кварталу 101 надійшла від мешканців та швидкої. Відразу ми думали що сталося ДТП, але після просмотру записи камер відеоспостережень з’ясувалося, що чоловік йшов і тільки став на проїжджу частину дороги, впав і помер. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Встановлюємо усі обставини смерті, — пояснила Анна Васенко.

Додано 11.28:

Інформацію про цю подію надав відділ комунікації поліції Полтавщини.

— До Кременчуцького районного управління поліції 14 жовтня, близько 5.20, надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що на проїзній частині в районі кварталу 101 біля пішохідного переходу виявлено чоловіка без ознак життя. Медики, що прибули на місце, констатували його смерть. Поліція розпочала розслідування, — йдеться у повідомленні.

У відділі комунікації зазначають, що на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, патрульні поліцейські та оперативники кременчуцької поліції. В ході першочергових слідчих та оперативних дій, із використанням інформації з камер відеоспостереження прилеглої території, вдалося встановити, що чоловік рухався в бік пішохідного переходу. А коли почав переходити проїзну частину дороги — раптово впав.