У Кременчуці на Зеленому острові блукає собака

Сьогодні, 17:55 Переглядів: 226

Її не можуть відловити, бо не йде до людей

На Зеленому острові, навпроти Фантазії, вже кілька днів живе собака. Люди помітили її з набережної та зняли відео. Собака періодично виє та гавкає, чим, власне, і привернула увагу містян, повідомили у групі «Собаки й кішки Кременчука» у Фейсбуці.

Кременчужани обговорюють, яким чином собака міг опинитися на острові – припускають, що його могли завезти туди.

Відомо, що небайдужі вже викликали туди рятувальників, але собака не йде до рук та тікає.

Інформацію щодо пса на острові «Кременчуцькому Телеграфу» підтвердив директор КП «Кременчук Аква-сервіс» Василь Білоус. Він каже, пес поводиться як дика тварина - тому поки що його відловити не вдалося. За його словами, зоозахисники тримають ситуацію на контролі, а небайдужі навіть знайшли спосіб, як підгодувати собаку.

У коментарях під постом КП «Спецсервіс-Кременчук», що опікується бездомним тваринами, залишив коментар:

– Дякуємо усім небайдужим, хто переживає за долю собаки! Повідомляємо, що тримаємо ситуацію під контролем. Є чоловік, який годує собаку щодня і ми підтримуємо із ним зв'язок. Собака неручна, підходить не ближче, ніж на кілька метрів. Стріляти наркозом, враховуючи місцевість, де собака знаходиться – небезпечно. Вона може втекти від нас, десь сховатися, заснути й замерзнути. Щоб уникнути такого ризику, волонтер продовжить її годувати та приручати. Ми будемо на зв'язку з ним та з рятувальною станцією, які готові допомогти, як тільки буде доцільно. Будемо тримати вас у курсі та напишемо допис, коли заберемо собаку до Спецсервісу, – йдеться у коментарі.

На жаль, нам поки що не вдалося зв'язатися із КП «Спецсервіс-Кременчук», аби дізнатися, чи вдалося таки відловити пса. «ТелеграфЪ» згодом повідомить про долю собаки.