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На Кременчуччині триває збір пізніх культур та розпочався посів озимих

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 138

 

Посів озимих культур затримався через погодні умови – нема дощу

У Кременчуцькому районі триває збір пізніх зернових та технічних культур та посів озимих сільськогосподарських культур. Сівба проходить з деякими затримками, що пояснюється погодними умовами – недостатньої кількістю вологи у ґрунті.

Про це повідомили на ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації.

За наданої інформації станом на 5 жовтня зібрано врожай сої з майже 75% засіяних площ. Середня врожайність складає 24,7 ц/га, що трохи менше, ніж торік.

Соняшник аграрії зібрали вже з понад 44% площ при середній врожайності 28,6 ц/га (приблизно на 20% більше, ніж торік).

Збір кукурудзи тільки розпочався – її зібрали з 7% засіяних площ. А збір цукрового буряка ще не починали.

Одночасно аграрії району сіють озимі культури. Станом на 5 жовтня із запланованих до посіву 44 751 га засіяно 26200 га, що становить майже 59%. З них найбільше земель планується засіяти озимою пшеницею – понад 33 тисячі га. Вже засіяно половина цих площ. Ріпак засіяний на 96% запланованих площ. А озимий ячмінь тільки почали сіяти (4%)

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Автор: Віктор Крук
Теги: жнива врожай Кременчуцька РВА
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