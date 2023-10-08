Рекламні повідомлення про виплати грошової допомоги: поліція застерігає від шахраїв

Перейшовши за посиланням з цієї реклами, ви або потрапите до сумнівного Telegram-каналу, або, слідуючи вказівкам невідомих, введете секретні дані банківської карти та втратите власні кошти
У соціальних мережах зʼявилася нова хвиля повідомлень про видачу українцям грошової допомоги, а саме про одноразові грошові виплати усім громадянам України у розмірі 6 600 гривень. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
Щоб бути переконливими, шахраї використовують інформацію про прийняття Верховною Радою України фейкового закону №2708-267 «Про виплату грошової допомоги усім громадянам України».
Проте подібного закону не існує. В той час, існує закон №2708, однак це закон «Про працю».
Перейшовши за посиланням з цієї реклами, ви або потрапите до сумнівного Telegram-каналу, або, слідуючи вказівкам невідомих, введете секретні дані банківської карти та втратите власні кошти.
Що робити, якщо помітили підозріле повідомлення про виплати:
Єдиний офіційний ресурс для отримання допомоги онлайн – єДопомога.
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