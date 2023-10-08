Рекламні повідомлення про виплати грошової допомоги: поліція застерігає від шахраїв

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 177

Перейшовши за посиланням з цієї реклами, ви або потрапите до сумнівного Telegram-каналу, або, слідуючи вказівкам невідомих, введете секретні дані банківської карти та втратите власні кошти

У соціальних мережах зʼявилася нова хвиля повідомлень про видачу українцям грошової допомоги, а саме про одноразові грошові виплати усім громадянам України у розмірі 6 600 гривень. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Щоб бути переконливими, шахраї використовують інформацію про прийняття Верховною Радою України фейкового закону №2708-267 «Про виплату грошової допомоги усім громадянам України».

Проте подібного закону не існує. В той час, існує закон №2708, однак це закон «Про працю».

Перейшовши за посиланням з цієї реклами, ви або потрапите до сумнівного Telegram-каналу, або, слідуючи вказівкам невідомих, введете секретні дані банківської карти та втратите власні кошти.

Що робити, якщо помітили підозріле повідомлення про виплати:

не переходьте за підозрілими посиланнями;

за можливості залиште скаргу або заблокуйте зловмисника;

нікому не передавайте дані про банківські картки та рахунки.

Єдиний офіційний ресурс для отримання допомоги онлайн – єДопомога.