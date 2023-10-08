У Кременчуці горів Ford Transit

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7 жовтня близько опівдня у Кременчуці горів автомобіль "Ford Transit, повідомили в Кременчуцькому райуправління ДСНС.

Рятувальників викликали близько опівдня на вул. Київську. Вогонь знищив передню частину автомобіля, облицювання салону автомобіля та панель приладів. Пошкоджено також вантажний відсік. Травмованих внаслідок пожежі не зареєстровано.

Пожежу гасили 4 рятувальники та одна одиниця пожежної техніки.

Причина виникнення пожежі встановлюється.