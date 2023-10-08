Календар рибалки на жовтень

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У цьому місяці добре клює — йорж, ротан, піскар, подуст, вночі непогано клює минь. Все менш активними стають — жерех, краснопірка, лящ.

З берега можна спіймати — язя, окуня, плітку та густеру.

Хороший результат дає риболовля з човна, встановленого над глибинами. Добре клює щука на будь-які штучні приманки.

Чудовий кльов: 1-9, 18-23 жовтня.

Гарний кльов: 10-11, 17, 24-26 жовтня.

Слабкий кльов: 12-13, 15-16, 27, 29-31 жовтня.

Поганий кльов: 14, 28 жовтня.