Календар рибалки на жовтень

У цьому місяці добре клює — йорж, ротан, піскар, подуст, вночі непогано клює минь. Все менш активними стають — жерех, краснопірка, лящ.
З берега можна спіймати — язя, окуня, плітку та густеру.
Хороший результат дає риболовля з човна, встановленого над глибинами. Добре клює щука на будь-які штучні приманки.
Чудовий кльов: 1-9, 18-23 жовтня.
Гарний кльов: 10-11, 17, 24-26 жовтня.
Слабкий кльов: 12-13, 15-16, 27, 29-31 жовтня.
Поганий кльов: 14, 28 жовтня.
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