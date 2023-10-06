У Кременчуці вимкнули воду: де саме

У Кременчуці на Першому Занасипу та на Раківці вимкнули воду. Про це повідомляє КП «Кременчукводоканал».
З 10.00 через порив мережі перекрито холодне водопостачання на вул. Деповській, 32-101.
Також з 10.00 з метою підготовчих робіт для заміни ділянки перекрито холодне водопостачання на вул. Лікаря Бончука, 16-20.
З 10.20 через порив мережі перекрито холодне водопостачання споживачам на вул. Короленка.
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