У Кременчуці вимкнули воду: де саме

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Воду перекрили і на лівому березі, і на правому

У Кременчуці на Першому Занасипу та на Раківці вимкнули воду. Про це повідомляє КП «Кременчукводоканал».

З 10.00 через порив мережі перекрито холодне водопостачання на вул. Деповській, 32-101.

Також з 10.00 з метою підготовчих робіт для заміни ділянки перекрито холодне водопостачання на вул. Лікаря Бончука, 16-20.

З 10.20 через порив мережі перекрито холодне водопостачання споживачам на вул. Короленка.