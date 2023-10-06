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Кременчук, Споживач

Картопля та цукор дешевшають, а цибуля та дизель дорожчають: як змінилися ціни на Кременчуччині

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 2

 

Сезонне здешевлення овочів доповнило зниження ціни на батон та цукор

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за перший тиждень жовтня. З цією інформацією сьогодні журналістів ознайомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

Овочі на Кременчуччині продовжують дешевшати, що пояснюється сезонним фактором. Хоча, є виключення – цибуля за минулий тиждень трохи подорожчала. Подешевшав також цукор і батон. А подорожчали дизельне пальне, автогаз та яйця.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 5 жовтня

найбільше подешевшали:

  • батон – на 3,00 грн за 0,5 кг;
  • цукор – на 0,80 грн за кг;
  • картопля – на 1,17 грн за кг;
  • морква – на 0,73 грн за кг;
  • буряк – на 0,30 грн за кг;
  • капуста білокачанна – на 0,22 грн за кг.

Найбільше подорожчали:

  • дизельне пальне – на 0,75 грн за літр;
  • автогаз – на 0,10 грн за літр;
  • цибуля ріпчаста - на 0,53 грн за кг;
  • яйця – на 0,25 грн за десяток.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів – 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» - 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

   

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Автор: Віктор Крук
Теги: моніторинг цін Держпродспоживслужба Кременчуцька РВА ціни
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