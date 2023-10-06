Картопля та цукор дешевшають, а цибуля та дизель дорожчають: як змінилися ціни на Кременчуччині

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за перший тиждень жовтня. З цією інформацією сьогодні журналістів ознайомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.
Овочі на Кременчуччині продовжують дешевшати, що пояснюється сезонним фактором. Хоча, є виключення – цибуля за минулий тиждень трохи подорожчала. Подешевшав також цукор і батон. А подорожчали дизельне пальне, автогаз та яйця.
Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 5 жовтня
найбільше подешевшали:
Найбільше подорожчали:
Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.
Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів – 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» - 0933620536.
У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.
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