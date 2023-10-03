Завтра можна потрапити на особистий прийом до заступника мера Кременчука з комуналки

Завтра, 4 жовтня, прийом громадян з особистих питань проведе заступник міського голови - директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик. Приходьте із запитаннями до контакт-центру № 2, вул. Володимира Великого, 26 з 16 до 17.00.
5 жовтня запланований прийом керуючого справами виконкому міської ради Руслана Шаповалова.
Графік, за яким керівництво Кременчука прийматиме містян у жовтні
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