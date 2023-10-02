«Луна-парк - це не масовий захід»,- міський голова Кременчука (додано)

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 483

Міський голова Віталій Малецький вважає, що робота луна-парку на площі Перемоги - це не масові заходи. Про це він заявив під час засідання виконавчого комітету 2 жовтня, яке транслювали онлайн, відповідаючи на запитання журналістів.

Так, наш колега Євген Бодаква нагадав меру, що в Полтавській області триває заборона на проведення масових заходів та запитав, наскільки правомірним є встановлення атракціонів на центральній площі міста? Тим більше враховуючи нещодавні трагічні події.

Мер відповів, що атракціони, встановлені на площі Перемоги не є масовими заходами - масові заходи були скасовані (мова йде про концерт «Доброго вечора, ми з України» - ред.)

Водночас стало відомо, що незабаром цей луна-парк припинить роботу, оскільки договір оренди вони не продовжили.

Нагадаємо, містян дуже обурювало, що попри події 22 вересня на площі продовжив роботу луна-парк. Сьогодні ми повідомляли про те, що дозвіл на його розміщення та роботу надала мерія Кременчука.





Після публікації інформації стало відомо, що луна-парк таки «згортається»