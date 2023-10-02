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У Кременчуці на площі працює луна-парк – дозвіл на його розміщення надала мерія

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 224

 Виявляється, що луна-парк – це не масовий захід, проведення якого потрібно погоджувати з військовою адміністрацією

Після ракетного удару по Кременчуку 22 вересня, в місті скасували усі масові заходи, а луна-парк на одній із площ у центрі міста розпочав свою роботу. Він продовжував працювати увесь тиждень і за цей час до його атракціонів додалися нові, що дивує багатьох кременчужан.

Сьогодні на ранковому брифінгу журналісти запитали у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка хто надав дозвіл на його розміщення і як на це реагує військова адміністрація?

Він відповів, що військова адміністрація погоджує лише масові заходи, такі, як, наприклад, концерти чи спектаклі.

- Дозвіл на розміщенні атракціонів надає мерія, без нашого погодження, - зазначив Олег Лєднік.

Він пояснив, що стосовно необхідності розміщення луна-парку Кременчуцька РВА направила запит до Кременчуцької міської ради й досі чекає на офіційну відповідь.

- Як тільки ми отримаємо відповідь, я про це повідомлю, - додав очільник РВА.

Олег Лєднік нагадав про порядок проведення масових заходів, обов’язковість отримання письмової згоди на це від військової адміністрації та завчасної подачі заявки на погодження їх проведення - за 15 днів.

Він додав, що останні дні жодних звернень на проведення масових заходів у Кременчуці не надходило, а у проведенні одного заходу, який ініціювали депутати, було відмовлено через порушення строків подання.

Після ракетного удару масові заходи в Кременчуці відмінили, а луна-парк на площі відкрили
У Кременчуцькій РВА пояснили, як можна проводити масові заходи на території району
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ФБ Геннадій Тертичний
Теги: луна-парк Кременчуцька РВА атракціони дозвіл масові заходи
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