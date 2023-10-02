«За Кременчук! За Данила Дейну» – українські військові мстять російським окупантам

Українські військові відплачують щодня ворогу за «Амстор», наших загиблих воїнів та загалом за Кременчук – залпами снарядів та ракет. Із приписом на них: «За Кременчук! За Амстор! За Динала Дейну».
Публікуємо декілька світлин цієї помсти ворогу від захисників України!
Також відео помсти «За Амстор!» з фронту від наших захисників.
Нагадаємо, що 19 вересня, у Кременчуці попрощалися з 21-річним нацгвардійцем Данилом Дейною.
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