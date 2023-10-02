Кременчужани — призери на чемпіонаті України з бодібілдингу і фітнесу

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У здобутку кременчяужан — 1 золота медаль та 3 бронзові

Кременчуцькі спортсмени взяли 4 медалі у різних категоріях на чемпіонаті України з бодібілдингу і фітнесу. Про це Телеграфу повідомив президент віцепрезидент федерації бодібілдингу України та тренер спортсменів Олександр Гордієнко 2 жовтня.

Чемпіонат проходив в Києві і тривав 2 дні — з 30 вересня до 1 жовтня. Кременчуцький спортсмен Сергій Ройко переміг серед чоловіків у відкритій категорії менс фізик мускуляр. Кременчужанка Марина Белоусько посіла трете місце в категорії моделі до 168 см.

Спортсмен Рустам Тамазашвілі став третім серед чоловіків у відкритій категорії менс фізик мускуляр. Валентина Канцібер взяла бронзову медаль у категорії серед жінок бікіні до 160 см.

До змагань готували тренери Олександр і Світлана Гордієнки, Станіслав Візінгер.