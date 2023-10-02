До суду скерували обвинувальний акт щодо чоловіків, які розкрадали дизпаливо з теплотягів

Сьогодні, 17:58 Переглядів: 204

Чоловікам загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

До суду скерували обвинувальний акт відносно п’ятьох мешканців Полтавщини, які розкрадали дизельне пальне з одного із локомотивних депо області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

До складу злочинної групи входили двоє працівників підприємства на транспорті, які зливали штучно створені надлишки дизпалива у каністри та викидали їх з теплотяга під час руху.

Викрадене пальне перевозили до місця зберігання та продавали місцевому населенню.

Під час обшуків у помешканнях та у гаражах чоловіків слідчі вилучили понад пів сотні 30-літрових каністр та металевих бочок, в яких зберігали паливо, електронасосну станцію, маршрутні листи та інші документи. Також серед вилученого були 200 тисяч гривень, 3 позашляховики іномарок та 5 ВАЗів, якими користувалися злочинці.

Усім причетним відповідно до виконуваної ролі, інкримінують привласнення чужого майна, вчинене повторно організованою групою (ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Чоловікам загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.