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Надзвичайні новини, Полтавщина

До суду скерували обвинувальний акт щодо чоловіків, які розкрадали дизпаливо з теплотягів

Сьогодні, 17:58 Переглядів: 204

 

Чоловікам загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. 

До суду скерували обвинувальний акт відносно п’ятьох мешканців Полтавщини, які розкрадали дизельне пальне з одного із локомотивних депо області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

 

До складу злочинної групи входили двоє працівників підприємства на транспорті, які зливали штучно створені надлишки дизпалива у каністри та викидали їх з теплотяга під час руху.

 

Викрадене пальне перевозили до місця зберігання та продавали місцевому населенню.

 

Під час обшуків у помешканнях та у гаражах чоловіків слідчі вилучили понад пів сотні 30-літрових каністр та металевих бочок, в яких зберігали паливо, електронасосну станцію, маршрутні листи та інші документи. Також серед вилученого були 200 тисяч гривень, 3 позашляховики іномарок та 5 ВАЗів, якими користувалися злочинці.

 

Усім причетним відповідно до виконуваної ролі, інкримінують привласнення чужого майна, вчинене повторно організованою групою (ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

 

Чоловікам загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. 

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Автор: Дарія Згура
Теги: пальне дизпаливо крадіжка потяг
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