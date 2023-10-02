Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція розшукує безвісно зниклу Марину Шистко

Сьогодні, 18:11 Переглядів: 550

Жінку не бачили вже п'ять днів

Полтавське райуправління поліції розшукує безвісно зниклу 37-річну Марину Юріївна Шистко. 28 серпня вона пішла з місця свого лікування та не повернулася.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Прикмети зниклої: зріст 160 см, волосся темне, до плечей, середньої статури, очі карі.

Якщо Вам відома інформація про зниклу жінку, що допоможе пришвидшити її пошуки, повідомьте про це Полтавське райуправління поліції за телефонами:

  • 095 510 23 48
  • 095 931 46 34
  • 099 339 45 71
  • 102
1
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: розшук зникла жінка поліція Полтавщини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 36 від 7 вересня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 35 від 31 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 34 від 24 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 33 від 17 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх