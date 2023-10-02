Поліція розшукує безвісно зниклу Марину Шистко

Сьогодні, 18:11 Переглядів: 550

Жінку не бачили вже п'ять днів

Полтавське райуправління поліції розшукує безвісно зниклу 37-річну Марину Юріївна Шистко. 28 серпня вона пішла з місця свого лікування та не повернулася.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Прикмети зниклої: зріст 160 см, волосся темне, до плечей, середньої статури, очі карі.

Якщо Вам відома інформація про зниклу жінку, що допоможе пришвидшити її пошуки, повідомьте про це Полтавське райуправління поліції за телефонами: