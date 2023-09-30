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У магазинах Полтавщини можуть бути небезпечні соуси з Нідерландів

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 286

 

Держпродспоживслужба закликає не їсти їх, а натомість сповіщати Управління безпечності харчових продуктів

Держпродспоживслужба знайшла патогенний токсичний мікроорганізм Bacillus cereus у ввезених з Нідерландів соусах. Цей мікроорганізм може викликати харчові отруєння, шлункові захворювання тощо. Про це повідомили у пресслужбі Держпродспоживслужби Полтавщини.

Там зазначили: виробником соусів є компанія Lekkerkerker Food, а одержувачем — «Ян Дженерал Продактс Україна». 

Продавців соусів виробництва Lekkerkerker Food зобов’язали вилучити її з обігу та протягом 2 робочих днів письмово повідомити про це Держпродспоживслужбу.

Куди звертатись, якщо побачили соус на полицях

У разі виявлення вищезазначеної продукції в обігу, кременчужан просять інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області:

  • вул. Воскресенський узвіз, 7, м. Полтава, 36020,
  • тел. (053-26) 0-66-47,
  • e-mail: pol_gydpss@polvet.gov.ua.

Також можна зателефонувати в Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини: (0532) 56-99-63.

Чим небезпечний соус

Bacillus cereus — умовно патогенний мікроорганізм, який продукує токсини й може викликати поодинокі харчові отруєння, шлункові захворювання, септицемію, ендокардит та вражає центральну нервову систему.

Раніше ми писали, що на Полтавщину завезли отруйні авокадо.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: lekkerkerkerfood.nl
Теги: Держпродспоживслужба
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