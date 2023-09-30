У магазинах Полтавщини можуть бути небезпечні соуси з Нідерландів

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Держпродспоживслужба закликає не їсти їх, а натомість сповіщати Управління безпечності харчових продуктів

Держпродспоживслужба знайшла патогенний токсичний мікроорганізм Bacillus cereus у ввезених з Нідерландів соусах. Цей мікроорганізм може викликати харчові отруєння, шлункові захворювання тощо. Про це повідомили у пресслужбі Держпродспоживслужби Полтавщини.

Там зазначили: виробником соусів є компанія Lekkerkerker Food, а одержувачем — «Ян Дженерал Продактс Україна».

Продавців соусів виробництва Lekkerkerker Food зобов’язали вилучити її з обігу та протягом 2 робочих днів письмово повідомити про це Держпродспоживслужбу.

Куди звертатись, якщо побачили соус на полицях

У разі виявлення вищезазначеної продукції в обігу, кременчужан просять інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області:

Також можна зателефонувати в Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини: (0532) 56-99-63.

Чим небезпечний соус

Bacillus cereus — умовно патогенний мікроорганізм, який продукує токсини й може викликати поодинокі харчові отруєння, шлункові захворювання, септицемію, ендокардит та вражає центральну нервову систему.

Раніше ми писали, що на Полтавщину завезли отруйні авокадо.