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Кременчук, Полтавщина, Відкритий доступ

На Полтавщині з'явиться регіональний вебпортал відкритих даних

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 149

 

ОВА підписала відповідний меморандум із Мінцифри

Полтавська ОВА та Мінцифри підписали меморандум про співпрацю, в межах якого на території області впровадять регіональний вебпортал відкритих даних Полтавщини. Про це повідомив заступник начальника Полтавської ОВА Ігор Панченко у Facebook.

«Оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних є необхідною передумовою для дієвого механізму підзвітності влади, покращення якості надання публічних послуг, підвищення рівня довіри до владних інститутів та суттєвого зменшення корупції», — написав Ігор Панченко.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: фейсбук Ігоря Панченка
Теги: меморандум відкриті дані відкритий доступ
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ВІДКРИТИЙ ДОСТУП:

Закон «Про доступ до публічної інформації» зобов'язує владу публікувати фінансову звітність, інформацію про закупівлі, про вільні земельні ділянки, оренді комунальних приміщень, про прийняті рішення, проекти. Це дає можливість кременчужанам контролювати владу, використання нею бюджетних коштів – наших з вами грошей, сплачених у вигляді податків.

Всупереч закону, частина інформації залишається закритою або публікується на сайті Кременчуцької міської ради з порушенням термінів. Ми хочемо домогтися, щоб влада неухильно дотримувалася закону. І будемо розповідати про те, що від нас намагаються заховати.

Кампанію «Відкритий доступ» у 2016-2017 роках журналісти реалізовували за підтримки МЗС Чехії у рамках програми Transition, неурядової організації NESEHNUTI і ГО «Європейський клуб».

Координатор проекту в «Кременчуцькому Телеграфі»:
Тетяна Донченко, 066-299-09-53
e-mail: t.donchenko88@gmail.com

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