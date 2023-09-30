Президент України відзначив орденом кременчуцького викладача

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Також нагородив двох полтавських педагогів

З нагоди Дня працівників освіти Президент України Володимир Зеленський відзначив орденом кременчуцького викладача Валентина Мельника. Про це стало відомо з підписаного ним указу №590/2023 «Про відзначення державними нагородами».

Викладач інформатики Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка» Валентин Мельник отримав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня «за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм». З чим його і вітаємо.

Також, згідно з указом, орден «За заслуги» І ступеня отримав професор ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (нині базується в Полтаві) Юрій Махортов. Звання «Заслужений вчитель України» присвоїли Ірині Кислій, учительці Ліцею №14 «Здоров’я» Полтавської міської ради.