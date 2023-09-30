На Полтавщині у річці потонула 10-річна дівчинка

30 вересня, близько 16.30, в річці Орчик у Карлівці потонула 10-річна дитина. Про це повідомила пресслужба поліції.
Слідчі встановили, що дівчинка купалася разом з двома друзями. Коли вона почала тонути, діти покликали на допомогу. Відгукнувся чоловік, який проходив повз. Він дістав дитину з води та викликав «швидку».
Попри проведену медиками реанімацію, врятувати дитині життя не вдалося. Її тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
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