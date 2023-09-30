На Полтавщині у річці потонула 10-річна дівчинка

Сьогодні, 18:57 Переглядів: 317

Її намагалися врятувати друзі, перехожий та медики

30 вересня, близько 16.30, в річці Орчик у Карлівці потонула 10-річна дитина. Про це повідомила пресслужба поліції.

Слідчі встановили, що дівчинка купалася разом з двома друзями. Коли вона почала тонути, діти покликали на допомогу. Відгукнувся чоловік, який проходив повз. Він дістав дитину з води та викликав «швидку».

Попри проведену медиками реанімацію, врятувати дитині життя не вдалося. Її тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.