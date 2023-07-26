Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У четвер, 27 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 5.00 до 18.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

проїзди 1й-4й Індустріальний;

пров. 2й-6й Індустріальний;

квт. 304;

вул. А. Ковальова;

вул. Великокохнівська;

вул. Віри Холодної;

вул. Джерельна;

вул. Євгена Патона;

вул. Іллі Мєчнікова;

вул. Індустріальна;

вул. Козацька;

вул. Марусі Чурай;

вул. Миколи Молочникова;

вул. Миколи Татарулі;

вул. Можайського;

вул. Андрія Ізюмова;

вул. Бажана;

вул. Барвінкова;

вул. Бориса Чичибабіна;

вул. Броніслава Урбанського;

вул. Бузкова;

вул. Василя Симоненка;

вул. Віктора Баранова;

вул. В. Винниченка;

вул. Газопровідна;

вул. Генерала Чайки;

вул. Гетьманська;

вул. Данила Галицького;

вул. Івана Нагнибіди;

вул. І. Сікорського;

вул. Мрії.

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Ковальська, 1-13;

пров. Березневий, 1-10;

вул. Павла Чубинського, 1-16Б;

вул. Чумацький Шлях, 8-26.

З 8.00 до 17.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Барвінкова, 60-68;

вул. Броніслава Урбанського, 15-34;

вул. Бузкова, 1-56;

вул. Данила Галицького, 46-60;

вул. Михайла Грушевського, 3-7;

вул. Підводника Коваленка, 4;

вул. Рокитнянська, 2Е-38;

вул. Якова Петруся, 25-80/2;

пров. Якова Петруся;

пров. Вишневий 14-25/20;

вул. Зарічна, 24;

вул. Кагамлицька, 67-81;

пров. Кузьми Дерев'янка, 1-20;

пров. Медовий, 1А-13;

вул. Сержанта Мельничука, 203-207.

Для виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

пров. Бахмацький, 1-20Б;

вул. Карпенка-Карого, 2-15;

вул. Кохнівська, 2/1-43;

вул. Салганна, 3-5/1;

вул. Ярова, 1-7;

вул. Київська, 64-121;

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки;

с. Піщане;

с. Нова Знам'янка.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

пров. Ланковий, 4-11/6;

вул. Мане-Каца, 2/11-46;

вул. Новокагамлицька, 12;

пров. Оксани Мешко, 3-13;

пров. Подовжній, 1-6;

вул. Подовжня, 14-23;

вул. Сержанта Мельничука, 62-111;

пров. Трудовий, 7/10.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж: