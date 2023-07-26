Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 27 липня енергетики проводитимуть планові роботи
У четвер, 27 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 5.00 до 18.00
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- проїзди 1й-4й Індустріальний;
- пров. 2й-6й Індустріальний;
- квт. 304;
- вул. А. Ковальова;
- вул. Великокохнівська;
- вул. Віри Холодної;
- вул. Джерельна;
- вул. Євгена Патона;
- вул. Іллі Мєчнікова;
- вул. Індустріальна;
- вул. Козацька;
- вул. Марусі Чурай;
- вул. Миколи Молочникова;
- вул. Миколи Татарулі;
- вул. Можайського;
- вул. Андрія Ізюмова;
- вул. Бажана;
- вул. Барвінкова;
- вул. Бориса Чичибабіна;
- вул. Броніслава Урбанського;
- вул. Бузкова;
- вул. Василя Симоненка;
- вул. Віктора Баранова;
- вул. В. Винниченка;
- вул. Газопровідна;
- вул. Генерала Чайки;
- вул. Гетьманська;
- вул. Данила Галицького;
- вул. Івана Нагнибіди;
- вул. І. Сікорського;
- вул. Мрії.
З 6.00 до 18.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Ковальська, 1-13;
- пров. Березневий, 1-10;
- вул. Павла Чубинського, 1-16Б;
- вул. Чумацький Шлях, 8-26.
З 8.00 до 17.00
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Барвінкова, 60-68;
- вул. Броніслава Урбанського, 15-34;
- вул. Бузкова, 1-56;
- вул. Данила Галицького, 46-60;
- вул. Михайла Грушевського, 3-7;
- вул. Підводника Коваленка, 4;
- вул. Рокитнянська, 2Е-38;
- вул. Якова Петруся, 25-80/2;
- пров. Якова Петруся;
- пров. Вишневий 14-25/20;
- вул. Зарічна, 24;
- вул. Кагамлицька, 67-81;
- пров. Кузьми Дерев'янка, 1-20;
- пров. Медовий, 1А-13;
- вул. Сержанта Мельничука, 203-207.
Для виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- пров. Бахмацький, 1-20Б;
- вул. Карпенка-Карого, 2-15;
- вул. Кохнівська, 2/1-43;
- вул. Салганна, 3-5/1;
- вул. Ярова, 1-7;
- вул. Київська, 64-121;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки;
- с. Піщане;
- с. Нова Знам'янка.
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- пров. Ланковий, 4-11/6;
- вул. Мане-Каца, 2/11-46;
- вул. Новокагамлицька, 12;
- пров. Оксани Мешко, 3-13;
- пров. Подовжній, 1-6;
- вул. Подовжня, 14-23;
- вул. Сержанта Мельничука, 62-111;
- пров. Трудовий, 7/10.
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
- пров. Докучаєва, 11;
- набер. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 7-18;
- пров. Ливарний, 2-8;
- пров. Мирний, 28;
- вул. Академіка Герасимовича, 43/2-47;
- вул. Гайдамацька, 1-14;
- вул. Кавалерійська, 15А-17А;
- вул. Остапа Вишні, 4-29/38;
- пров. Остапа Вишні, 1;
- вул. Сергія Єфремова, 3-27;
- пров. Шкільний, 20-24/27;
- вул. Чорноморська;
- просп. Полтавський, 30/1;
- вул. Вільної України, 7/2-26;
- туп. Дарвіна, 3-17А;
- пров. Микити Клєцкова, 3-37/10, 28А-47;
- пров. Леся Курбаса, 4;
- пров. Давида Гурамішвілі, 1-6;
- вул. Олени Пчілки, 2А-23;
- пров. Полтавський, 108;
- просп. Полтавський, 13-106.