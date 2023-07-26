У Полтаві зіткнулися легковик та маршрутка: є постраждала

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26 липня близько 12.00 на перехресті вулиць Великотирнівської та Ковпака у Полтаві зіткнулися легковик Ford Fiesta під керуванням 39-річного чоловіка та маршрутка «Рута», за кермом якого їхав 58-річний водій. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала 45-річна пасажирка маршрутки. Медики доставили її до лікарні.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.