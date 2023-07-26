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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві зіткнулися легковик та маршрутка: є постраждала

Сьогодні, 17:47 Переглядів: 488

 

Травми отримала 45-річна пасажирка маршрутки

26 липня близько 12.00 на перехресті вулиць Великотирнівської та Ковпака у Полтаві зіткнулися легковик Ford Fiesta під керуванням 39-річного чоловіка та маршрутка «Рута», за кермом якого їхав 58-річний водій. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала 45-річна пасажирка маршрутки. Медики доставили її до лікарні.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: ДТП маршрутка легковик Полтава травми
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