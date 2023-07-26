У Кам'яних Потоках дві літні жінки мало не загинули у пожежі

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У Кам’яних Потоках дві літні жінки мало не загинули у пожежі. Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.

26 липня о 1.03 до служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у будинку по вулиці Миру в селі Кам’яні Потоки. Вогнеборці, які прибули на виклик, через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. З кімнати будинку вони врятували двох літніх жінок.

О 2.06 пожежу локалізували, а о 2.38 — ліквідували. Вогонь знищив дерев’яні перекриття на площі 15 кв. м, шиферну покрівлю по дерев’яній обрешітці на площі 15 кв. м та речі. Але надзвичайники врятували будинок від повного знищення полум’ям. Травмованих чи загиблих в наслідок пожежі не було. Причина виникнення пожежі встановлюється.

До гасіння залучалися четверо співробітників 14-ї державної пожежно-рятувальної частини, двоє — місцевої пожежної охорони с. Кам’яні Потоки та дві одиниці техніки.