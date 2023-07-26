На Кременчуччині дерево, яке впало, спричинило коротке замикання та пожежу

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25 липня загорілася суха рослинність поблизу вулиці Приморської в селі Максимівка Піщанської територіальної громади. Як інформує Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 23.30.

На місце виклику направили місцеву пожежну охорону села Піщане, 14-ту державну пожежно-рятувальну частини та дві одиниці техніки. Як з'ясувалося, причиною займання стало те, що дерево впало на лінію електропередач та пошкодило її. Падіння дерева спровокувало коротке замикання електромережі, від якого загорілася суха рослинність.

Пожежа знищила суху рослинність на площі 1 га, її ліквідували до прибуття підрозділів ДСНС. Травмованих чи загиблих не реєстрували.

*Фото ілюстративне