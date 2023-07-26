На Полтавщині безвісти зник 38-річний Олександр Олійник

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Відділення №1 (Подільський район) Полтавського райуправління поліції розшукує безвісти зниклого Олександра Олійника.

38-річний полтавець пішов з дому 20 липня. У правоохоронців є інформація, що 24 липня Олександра Олійника бачили неподалік магазину «Еко-Маркет», що на вул. Богдана Хмельницького.

Прикмети зниклого: худорлявої статури, очі темного кольору, волосся темне, коротко стрижене. Особливі прикмети: високий зріст – 205 см, шрам – на ділянці голови, з лівого боку.

На момент зникнення був одягнений у чорну майку з червоними смугами, джинсові шорти темного кольору, чорну кепку (як на фото), сірі кросівки та протисонцеві окуляри (як на фото).

Якщо ви бачили чоловіка на фото або володієте інформацією, що допоможе пришвидшити розшук Олександра Олійника, повідомте її до відділення поліції №1 за номерами: (0532) 51-74 –14, 0664956099, 0669838498 або 102.