Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині безвісти зник 38-річний Олександр Олійник

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 229

 

Полтавець пішов з дому 20 липня

Відділення №1 (Подільський район) Полтавського райуправління поліції розшукує безвісти зниклого Олександра Олійника.

38-річний полтавець пішов з дому 20 липня. У правоохоронців є інформація, що 24 липня Олександра Олійника бачили неподалік магазину «Еко-Маркет», що на вул. Богдана Хмельницького.

Прикмети зниклого: худорлявої статури, очі темного кольору, волосся темне, коротко стрижене. Особливі прикмети: високий зріст – 205 см, шрам – на ділянці голови, з лівого боку.

На момент зникнення був одягнений у чорну майку з червоними смугами, джинсові шорти темного кольору, чорну кепку (як на фото), сірі кросівки та протисонцеві окуляри (як на фото). 

Якщо ви бачили чоловіка на фото або володієте інформацією, що допоможе пришвидшити розшук Олександра Олійника, повідомте її до відділення поліції №1 за номерами: (0532) 51-74 –14, 0664956099, 0669838498 або 102.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: розшук розыск Полтава
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх