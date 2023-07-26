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Англійське обладнання та реагенти отримав «Кременчукводоканал» як гуманітарну допомогу

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 1

 

Лабораторне обладнання передав Міжнародний комітет Червоного Хреста

Два кейси фірми Palitest (Англія) для проведення досліджень за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками отримало комунальне підприємство «Кременчукводоканал» як гуманітарну допомогу від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це повідомили у «Кременчукводоканалі».

Нове лабораторне обладнання портативне та працює на акумуляторах, що дозволить проводити дослідження проб води у польових умовах або під час перерв електропостачання.

До комплектів входять такі прилади:

  • фотометр 7500;
  • каламутномір-нефелометр;
  • аналізатор миш’яку;
  • pH-метр-кондуктометр;
  • готові до використання без додаткової підготовки реагенти для визначення алюмінію, жорсткості загальної, лужності загальної, хлоридів, сульфатів, нітритів, нітратів, амонію, фторидів;
  • обладнання та розхідні матеріали для визначення загальних коліформ методом мембранної фільтрації.

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Автор: Володимир Дмитренко
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