Англійське обладнання та реагенти отримав «Кременчукводоканал» як гуманітарну допомогу

Два кейси фірми Palitest (Англія) для проведення досліджень за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками отримало комунальне підприємство «Кременчукводоканал» як гуманітарну допомогу від Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Про це повідомили у «Кременчукводоканалі».
Нове лабораторне обладнання портативне та працює на акумуляторах, що дозволить проводити дослідження проб води у польових умовах або під час перерв електропостачання.
До комплектів входять такі прилади:
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