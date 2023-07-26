26 липня на проспекті Лесі Українки біля зупинки громадського транспорту «Козацька» сталась ДТП. Відомо, що зіткнулись дві автівки — Mitsubishi та Nissan.
Про це стало відомо від патрульної поліції Кременчука.
Внаслідок ДТП травмованих немає. Одна з автівок отримала значні механічні пошкодження. За словами поліціянтів, наразі рух для транспорту не ускладнений.
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Натомість кременчужани повідомляють, що рух проспектом у бік центру доволі ускладнений. Зайнято дві полоси. Зупинений рух тролейбуса.
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