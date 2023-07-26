Беруть на службу усіх підряд: Полтавський ТЦК та СП про поширені думки серед людей

Серед українців шириться багато думок і тверджень стосовно «військкоматів» та військово-лікарських комісій. Полтавський ТЦК та СП на вчорашньому брифінгу надав роз'яснення щодо кількох з них.
Так, деякі вважають, що «військкомати» впливають на рішення військово-лікарської комісії щодо придатності людей на службу.
За словами заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП Едуарда Бородая, хоча комісія і знаходиться всередині центру комплектування, але жодного впливу на них з боку «військкомату» немає.
Ще одна популярна думка серед громадян — у «військкоматі» на службу беруть усіх військовозобов'язаних попри виявлені у них проблеми зі здоров’ям.
Як інфекційні захворювання впливають на придатність до служби: відповіли у Полтавському ТЦК та СП
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