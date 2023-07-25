Завтра у Кременчуці попрощаються з військовим Андрієм Іванніковим

Прощання відбудеться у Міському плаці культури
Завтра, 26 липня, у Кременчуці попрощаються з військовим Андрієм Дмитровичем Іванніковим, який загинув на Донеччині. Про це повідомив військовослужбовець з позивним «Художник».
Народився Андрій Іванніков у Кременчуці 30 серпня 2000 року. Йому було 22 роки.
Андрій проходив службу з 2019 року в гарматному взводі гарматної артилерійської батареї.
19 липня військовий загинув поблизу населеного пункту Велика Новосілка, Донецької області.
Прощання відбудеться у Палаці культури:
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