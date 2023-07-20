Кременчуцькій станції переливання крові потрібні донори двох груп

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 423

Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів з першою негативною та третьою позитивною групами крові. Про це стало відомо від заступника керівника з організаційно-методичної роботи станції Світлани Каплатої.

Донорів очікують з 8.00 до 13.00 щоденно, крім суботи та неділі, за адресою вулиця Івана Мазепи, 8. Прийом у порядку живої черги.

Якщо ви хочете стати донором, пам’ятайте: напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, соленого, за 48 годин до процедури не пити алкоголь, за дві години не палити. У медзакладі просять людей не приходити на голодний шлунок, щоб не стало погано. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво.