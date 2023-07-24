На Полтавщині сталася ДТП: постраждав неповнолітній водій мотоцикла

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Вчора, 23 липня, близько 15.00, у Миргородському районі, на автодорозі Красногорівка — Велика Багачка сталася ДТП. Про це повідомили у Миргородському райвідділі поліції.

За попередньою інформацією слідства, зіткнулися автомобіль ВАЗ 2108, яким керував 26-річний чоловік, та мотоцикл Mustang, яким керував 17-річний хлопець.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження. Юнака госпіталізували до реанімації.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.