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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині сталася ДТП: постраждав неповнолітній водій мотоцикла

Сьогодні, 10:58 Переглядів: 434

Юнака госпіталізували до реанімації

Вчора, 23 липня, близько 15.00, у Миргородському районі, на автодорозі Красногорівка — Велика Багачка сталася ДТП. Про це повідомили у Миргородському райвідділі поліції.

За попередньою інформацією слідства, зіткнулися автомобіль ВАЗ 2108, яким керував 26-річний чоловік, та мотоцикл Mustang, яким керував 17-річний хлопець.

 

Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження. Юнака госпіталізували до реанімації.

 

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП Полтавщина Миргородщина мотоцикл автомобіль
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