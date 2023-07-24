У лікарні «Кременчуцька» планують зробити капітальний ремонт: навіщо це треба

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На оплату капітального ремонту у лікарні «Кременчуцька» зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділять 5 млн 63 тис. 131 грн. Відповідне рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької міської ради 21 липня. Зазначено, що роботи проводитимуть у частині приміщень першого поверху основного корпусу лікарні. Там планують розмістити ангіографічну систему. Нагадаємо, на нещодавній сесії міської ради виділили 2,3 млн грн на ремонт у Кременчуцькій лікарні планового лікування.

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