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Кременчук, Освіта

В усіх громадах Кременчуцького району школярі будуть навчатись офлайн, – КРВА

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 432

 

У деяких навчальних закладах району мають завершити ремонт сховищ до початку серпня

На сьогодні у Кременчуцькому районі облаштовують понад 40 укриттів та протирадіаційних сховищ. Це робиться для того, щоб з вересня школярі змогли навчатись офлайн.

Про це повідомив керівник Кременчуцької РВА Олег Лєднік 20 липня.

Станом на 15 липня у 19 навчальних закладах району проводять облаштування укриттів. Роботи там мають завершити до початку серпня, заявив керівник КРВА.

— Щодо інших розробляється проєктно-кошторисна документація, але динамічний процес облаштування бомбосховищ триває. Усі громади будуть готові прийняти діточок до школи. У якій кількості — це інше питання, — розповів Олег Лєднік.

Він зазначив, що після 15 серпня стане остаточно відомо, які школи району будуть готові прийняти дітей на навчання.

Стали відомі орієнтовні дати завершення ремонтних робіт у школах і дитсадках Кременчука (список)

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: школи сховища укриття КРВА
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