В усіх громадах Кременчуцького району школярі будуть навчатись офлайн, – КРВА

На сьогодні у Кременчуцькому районі облаштовують понад 40 укриттів та протирадіаційних сховищ. Це робиться для того, щоб з вересня школярі змогли навчатись офлайн.
Про це повідомив керівник Кременчуцької РВА Олег Лєднік 20 липня.
Станом на 15 липня у 19 навчальних закладах району проводять облаштування укриттів. Роботи там мають завершити до початку серпня, заявив керівник КРВА.
Він зазначив, що після 15 серпня стане остаточно відомо, які школи району будуть готові прийняти дітей на навчання.
Стали відомі орієнтовні дати завершення ремонтних робіт у школах і дитсадках Кременчука (список)
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