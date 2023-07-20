Мешканці Кременчука та області можуть подати заявки на кілька конкурсів стартапів

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 208

Кременчужани можуть подати заявки одразу на кілька конкурсів стартапів. Про це інформує пресслужба мерії нашого міста.

Конкурс для мешканців Кременчука

Конкурс стартапів-2023 Кременчуцької міської територіальної громади має призовий фонд у 50 000 гривень. Додатково фіналісти конкурсу отримають можливість залучити грант у розмірі 250 000 гривень за програмою «Грант на власну справу» від єРобота на створення або розвиток власного бізнесу. Переможець конкурсу матиме можливість взяти участь у навчальній поїздці до Німеччини.

Пріоритетні напрями стартап-проєктів:

жіноче та соціальне підприємництво;

туризм, дозвілля та відпочинок;

інноваційні рішення в ІТ-індустрії;

екологічно чисті технології виробництва;

запровадження, використання альтернативних джерел енергії;

розвиток креативної індустрії;

розвиток людського потенціалу;

розвиток фудтех-індустрії;

транспортна та логістична інфраструктура.

У конкурсі можуть взяти участь дієздатні громадяни України, в тому числі внутрішньо переміщенні особи, які мають документи, що підтверджують реєстрацію тимчасового місця проживання (перебування), суб’єкти господарювання (фізичні особи-підприємці, діючі приватні малі та середні підприємства), зареєстровані на території Кременчуцької територіальної громади.

Конкурс проходитиме у три етапи:

1-й етап – прийом заявок (триває 30 днів);

2-й етап – опрацювання експертною комісією поданих стартап-проєктів (за визначеними критеріями оберуть 5 фіналістів; для них планується провести тренінги, де учасники доопрацюють візуальне представлення стартапів для презентації його на публіці);

3-й етап – публічний захист стартапів під час бізнес-фестивалю, який буде проходити у вересні 2023 року (члени громадського журі визначають переможця, якому вручать сертифікат на фінансування його стартапу).

Щоб учать у конкурсі, необхідно заповнити заявку онлайн за посиланням та підготувати презентацію свого стартапу/бізнес-ідеї у форматі PDF або PowerPoint.

Термін подачі документів: 19 липня–18 серпня 2023 року. Пакет документів для участі в конкурсі подаються учасниками до секретаріату – КП «Інститут розвитку Кременчука» за адресою: м. Кременчук, пров. Дмитра Тьомкіна, 4. Контактні телефони: 0536 75-85-85; 067 976 59 80; 097 713 48 30. Ел. пошта: kremen.develop@gmail.com

Режим прийому документів:

пн-чт – 9.00 - 17.00;

пт – 9.00 – 16.00.

Захід організований Інститутом розвитку Кременчука в партнерстві з Sikorsky Challenge в межах програми міжнародної співпраці «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» за співфінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини. Детальніше ТУТ.

Конкурси для мешканців Полтавщини

Своєю чергою Полтавська обласна військова адміністрація оголосила про прийом заявок на участь у відборі бізнес-проєктів та конкурсах «Мій бізнес» і StartUP Poltava Region.

До участі у конкурсі «Мій бізнес» запрошують учасників бойових дій та членів їх сімей. Бізнес-проєкти приймаються за напрямками:

агропромисловий розвиток;

промислове виробництво;

сфера послуг;

народні промисли.

Подати заявку можна за посиланням.

У конкурсі StartUP Poltava Region можуть брати участь підприємці-початківці, які ведуть діяльність на території області не більше 3 років, а також громадяни України віком від 18 років, які мають інноваційну бізнес-ідею та планують розпочати власний бізнес. Більше інформації та подача заявки за посиланням.

Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської облдержадміністрації приймає заявки на участь у відборі бізнес-проєктів на право отримати фінансову підтримку з обласного бюджету.

До участі у конкурсі запрошуються суб`єкти малого та середнього підприємництва, які отримали кредити у державних банківських установах до 500 тис. гривень терміном на 1 рік та створили нові робочі місця. Заявку на участь у конкурсі можна подати за посиланням.