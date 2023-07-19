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У Кременчуці виділили гроші для ремонту даху лікарні «Правобережна»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 219

 

На це витратять 111 362 гривень

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділили 111 362 гривень для Кременчуцької міської лікарні «Правобережна», що знаходиться на вулиці Лікаря Бончука, 7. Відповідне рішення виконкому ухвалили депутати на сесії Кременчуцької міської ради 14 липня.

За ці гроші проведуть поточний ремонт даху лікарні.

Нагадаємо, лікарня «Правобережна» замовила проєкт встановлення сонячної електростанції.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ремонт больниц дах ремонт лікарня Правобережна
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