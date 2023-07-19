У Кременчуці виділили гроші для ремонту даху лікарні «Правобережна»

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділили 111 362 гривень для Кременчуцької міської лікарні «Правобережна», що знаходиться на вулиці Лікаря Бончука, 7. Відповідне рішення виконкому ухвалили депутати на сесії Кременчуцької міської ради 14 липня.
За ці гроші проведуть поточний ремонт даху лікарні.
Нагадаємо, лікарня «Правобережна» замовила проєкт встановлення сонячної електростанції.
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