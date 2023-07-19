На Полтавщині поменшало імпортних товарів майже вдвічі — статистика

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 357

З початку року у Полтавській області імпорт знизився майже на половину — 45,5%, якщо порівнювати з аналогічним періодом торік. Експорт Полтавщини за рік також зменшився — на 37,2%.

Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Полтавській області.

Дані враховані з січня по травень 2023 року. Статистику за червень ще не оприлюднили.

З пів року на експорті Полтавщина «заробила» 633,7 млн доларів. Своєю чергою на імпорт область «витратила» приблизно 323 млн доларів.

Полтавська область збільшила експорт готових харчових продуктів — на 0,8% та на понад вдвічі продуктів рослинного походження та олії. Також в області у два рази збільшилось імпортних машин, обладнання та механізмів.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,96 (у січні-травні 2022 р. — 1,69).

Позитивне сальдо складає приблизно 310 тисяч доларів. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то показник знизився (у січні-травні 2022 р. 411 тис. дол.). Наразі Полтавщина більше продає, аніж купує.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 122 країн світу.