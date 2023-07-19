Сьогодні вранці у Полтаві сталася ДТП: зіткнулися легковик та вантажівка

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Сьогодні, 19 липня, близько 7.40 у Полтаві, на вулиці Сакко сталася ДТП. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

За попередньою інформацією, вантажний автомобіль MAN, яким керував 64-річний чоловік, зіткнувся з автомобілем Dacia Sandero, яким керував місцевий 24-річний мешканець.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав водій автомобіля Dacia. Чоловіка госпіталізували.

За даним фактом поліцією вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.