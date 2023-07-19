У Семенівській громаді на Кременчуччині у ДТП травмувалася дитина

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18 липня, близько 16.00, у с. Устимівка Семенівської громади Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждала дитина.

Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.

Попередньо відомо, що автомобіль Ravon під керуванням 42-річної водійки під час руху виїхав за межі проїзної частини дороги та перевернувся. Унаслідок ДТП 14-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження та доправлена до лікарні у Кременчук.

Сама ж водійка та інша, 12-річна, пасажирка не постраждали.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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