У Полтавській ОВА провели конкурс перевізників із Полтави до Кременчука та Горішніх Плавнів

Полтавська обласна військова адміністрація провела конкурс перевізників на 10 маршрутах Кременчуцькому напрямку. Про це повідомили у пресслужбі ОВА.
Маршрути, за якими здійснюватимуть перевезення:
У Кременчуці відправлення з автостанції на Театральній, 32/6, а у Полтаві — з автостанції № 2 на Шевченка, 65.
Заяви на участь подали 6 претендентів на 7 автобусних маршрутів:
Зазначається, що з 5 переможцями укладуть відповідні договори строком на три роки.
Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» заступниця начальника відділу транспорту та організації пасажирських перевезень управління інфраструктури Полтавської ОВА Анжела Саула, на інші три маршрути перевізників не знайшлося.
На жаль, ніхто не схотів возити пасажирів за такими напрямками:
Читайте також:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.