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У Полтавській ОВА провели конкурс перевізників із Полтави до Кременчука та Горішніх Плавнів

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 400

 

З 10 маршрутів переможців визначили за 7

*фото ілюстративне

Полтавська обласна військова адміністрація провела конкурс перевізників на 10 маршрутах Кременчуцькому напрямку. Про це повідомили у пресслужбі ОВА.

Маршрути, за якими здійснюватимуть перевезення:

  • Кременчук — Полтава (4 маршрути);
  • Кременчук — Полтава (через Глобине);
  • Горішні Плавні — Полтава;
  • Гадяч — Кременчук (через Полтаву).

У Кременчуці відправлення з автостанції на Театральній, 32/6, а у Полтаві — з автостанції № 2 на Шевченка, 65.

 

Заяви на участь подали 6 претендентів на 7 автобусних маршрутів:

  • ФОП Крупа Олександр Миколайович;
  • ФОП Непорада Олександр Дмитрович (не допустили до конкурсу);
  • ФОП Шупик Михайло Миколайович;
  • ФОП Заєць Ігор Вікторович;
  • ФОП Титик Василь Михайлович;
  • ТОВ «ГАДЯЦЬКЕ АТП 15337».
— Попередньо згідно з умовами конкурсу провели технічний огляд транспорту. Оглянули 10 автобусів. У деяких перевізників-претендентів виявили недоліки щодо технічного стану автобусів та їхньої комплектації, які за словами поліції, до проведення конкурсу були усунені, — розповіла начальник управління інфраструктури Полтавської ОВА Світлана Лоскот.

Зазначається, що з 5 переможцями укладуть відповідні договори строком на три роки.

  

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» заступниця начальника відділу транспорту та організації пасажирських перевезень управління інфраструктури Полтавської ОВА Анжела Саула, на інші три маршрути перевізників не знайшлося.

На жаль, ніхто не схотів возити пасажирів за такими напрямками:

  • Полтава — Горішні Плавні (через Кременчук);
  • Полтава — Кременчук (через Хорол);
  • Зіньків — Кременчук (через Полтаву).

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація
Теги: пасажирські перевезення громадський транспорт конкурс Полтавська ОВА первізники Горішні Плавні Полтава Гадяч Глобине
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