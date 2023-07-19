Мешканці Кременчуцького району, чиї будівлі постраждали внаслідок ракетного удару, отримали  допомогу з обласного бюджету

До відновлення будинків, що постраждали минулої осені та зими у Чечелевому та Ялинцях, долучилися Омельницька, Піщанська та Новогалещинська громади
Мешканці Чечелевого та Ялинців, чиї будинки постраждали від ракетних обстрілів росіян восени минулого року, отримали матеріальну допомогу з обласного бюджету на суму майже 2,7 млн грн. Як повідомили в Полтавській ОВА, це 95 жителів.
До відновлення пошкоджених будинків долучилися Омельницька, Піщанська, Новогалещинська громади. Загалом у селі постраждало понад 90 об'єктів.
Нагадаємо, Кременчуцька РВА звернулася до Полтавської ОВА щодо виділення 4 млн грн з обласного резервного фонду на допомогу власникам 64 будинків, житло яких було пошкоджено 10 жовтня через вибух ворожої ракети. Окрім обласного бюджету постраждалі мешканці Чечелевого отримали допомогу від своєї громади, сусідніх територіальних громад та з благодійного рахунку.
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