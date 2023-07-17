Фотографу з Кременчука, у якого знайшли дитячу порнографію, оголосили підозру

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 0

Кременчуцькому фотографу інкримінують розбещення та вчинення дій сексуального характеру з особами, які не досягли 16-річного віку.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ НП Полтавщини 17 липня.

Крім того, його звинувачують у вербуванні дітей з метою сексуальної експлуатації, створення та утримання місць розпусти із залученням малолітніх і неповнолітніх осіб й умисне зберігання дитячої порнографії.

Поліцейські встановили жертв сексуальної експлуатації, завербованих фотографом протягом кількох років, та зібрати докази його причетності до більше ніж 20 епізодів протиправної діяльності.

Нагадаємо, у травні цього року викрили жителя Кременчука родом з РФ у зберіганні та створенні порнографії.

Зазначено, що на підставі зібраних доказів фігуранту збільшено обсяг підозри й обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

У кримінальному провадженні триває комплекс необхідних слідчих дій.