Мала переночувати у подруги: у Кременчуцькому районі шукали підлітка

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 0

16 липня, о 17.00, до поліції звернулися батьки 16-річної мешканки Кременчуцького району. Вони розповіли, що їх донька з 15 липня не виходить на зв’язок і місцеперебування її невідоме. Про це повідомили в пресслужбі ГУ НП Полтавщини.

Виявилось, що дівчина повинна була переночувати у подруги в Кременчуці та повернутися вранці додому. Але ні вранці, ні протягом дня 16-річна місцева мешканка додому не повернулася і на зв'язок не вийшла.

Протягом декількох годин поліцейські знайшли дівчину у її знайомих у сусідній територіальній громаді. Наразі дівчина з рідними. З нею все гаразд.

Причини та обставини події з’ясовують ювенальні поліцейські.