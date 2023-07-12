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Ціни на заправках Полтавщини знову зростають: яка вартість бензину, дизеля та газу 12 липня

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 3

 

Сьогодні ціни на пальне підняла одна мережа АЗС

Після вчорашньої стабільності зростання цін на заправках Кременчука та Полтавщини поновилося. Щоправда, лише в одній мережі АЗС —  і не набагато. На заправках U.GO сьогодні подорожчали на 20 копійок за літр бензин А-92, дизель та газ. Усі інші мережі АЗС вартість пального не змінювали.

Нагадаємо, вчора після двох тижнів поступового подорожчання жодна мережа АЗС, що є на Полтавщині, не підіймала ціни на автомобільне пальне. Проте, цей тренд сьогодні порушений. Експерти прогнозують, що подорожчання автомобільного пального продовжиться й ціни будуть поступово зростати до кінця липня

Хто змусив уряд повернути податки на пальне через що воно дорожчає та скільки коштів йде на армію

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 12.07.2023 р.

Вид палива

Ціна (грн)

Зміна ціни

Зміна у %

Бензин А-95 преміум

49,33

 0,00 0%

Бензин А-95

47,89

0,00

 0%

Бензин А-92

45,76

+0,04

+0,088%

Дизельне пальне

46,53

 +0,02 +0,048%

Газ автомобільний

23,26

 +0,02 +0,096%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 12.07.2023 р.

Оператор

А-95+

А-95

А-92

Дизельне пальне

Газ

BVS

50,99

48,99

 46,99

46,99

23,19

Motto


 45,28


43,98

22,98 

U.GO

49,95

47,95

44,95

45,95

22,95

WOG

51,99

49,99

 

49,99

24,48

Авіас

46,50

46,00

45,00

46,00

22,49

Автотранс

48,98 

 46,98

46,98

23,18

БРСМ-Нафта

45,99

 

 

43,99

22,99

ОККО

51,99

49,99

 

49,99

24,49

Укрнафта

47,90

 45,90

44,90 

44,90

22,60
0
Автор: Віктор Крук
Теги: АЗС заправки ціни бензин дизель автогаз
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