Ціни на заправках Полтавщини знову зростають: яка вартість бензину, дизеля та газу 12 липня

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 3

Після вчорашньої стабільності зростання цін на заправках Кременчука та Полтавщини поновилося. Щоправда, лише в одній мережі АЗС — і не набагато. На заправках U.GO сьогодні подорожчали на 20 копійок за літр бензин А-92, дизель та газ. Усі інші мережі АЗС вартість пального не змінювали.

Нагадаємо, вчора після двох тижнів поступового подорожчання жодна мережа АЗС, що є на Полтавщині, не підіймала ціни на автомобільне пальне. Проте, цей тренд сьогодні порушений. Експерти прогнозують, що подорожчання автомобільного пального продовжиться й ціни будуть поступово зростати до кінця липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 12.07.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 49,33 0,00 0% Бензин А-95 47,89 0,00 0% Бензин А-92 45,76 +0,04 +0,088% Дизельне пальне 46,53 +0,02 +0,048% Газ автомобільний 23,26 +0,02 +0,096%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 12.07.2023 р.