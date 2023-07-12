14 липня переселенці можуть отримати відповіді на свої питання

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14 липня, у п’ятницю, з 11.00 до 12.00 у Фонді держмайна відбудеться пряма телефона лінія для ВПО.

Спікер — директор Департаменту оренди та розпорядження державним майном ФДМУ Андрій Шрамко.

Переселенці зможуть отримати відповіді на питання по темах:

яку державну підтримку переміщеному бізнесу та ФОП (ВПО) може надати Фонд держмайна: від релокації великого бізнесу до відкриття нової справи через оренду чи приватизацію держмайна на новому місці. Мова піде про пільги, прості кроки взаємодії, рекомендації Фонду тощо.

яким чином фізособи, які втратили роботу та переїхали на нове місце — можуть відкрити невеличку власну справу, підтримати себе та країну під час війни.

Номера прямої лінії — Київстар (068) 801 88 52 та Vodafone (050) 825 53 98

Переселенці, які не зможуть зателефонувати, можуть заздалегідь надіслати свої запитання електронною поштою: vpohelp23@gmail.com

Або залишити питання на голосову пошту за номерами:

Київстар (068) 801 88 52 та Vodafone (050) 825 53 98.

Нагадаємо, що з 1 серпня деякі категорії внутрішніх переселенців (ВПО) перестануть отримувати допомогу від держави. А з 1 вересня гроші продовжать виплачувати лише тим громадянам, які потребують такої підтримки.