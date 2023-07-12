14 липня переселенці можуть отримати відповіді на свої питання

14 липня, у п’ятницю, з 11.00 до 12.00 у Фонді держмайна відбудеться пряма телефона лінія для ВПО.
Спікер — директор Департаменту оренди та розпорядження державним майном ФДМУ Андрій Шрамко.
Переселенці зможуть отримати відповіді на питання по темах:
Переселенці, які не зможуть зателефонувати, можуть заздалегідь надіслати свої запитання електронною поштою: vpohelp23@gmail.com
Або залишити питання на голосову пошту за номерами:
Київстар (068) 801 88 52 та Vodafone (050) 825 53 98.
Нагадаємо, що з 1 серпня деякі категорії внутрішніх переселенців (ВПО) перестануть отримувати допомогу від держави. А з 1 вересня гроші продовжать виплачувати лише тим громадянам, які потребують такої підтримки.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.