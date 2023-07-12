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14 липня переселенці можуть отримати відповіді на свої питання

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 1

 

Пряма лінія

14 липня, у п’ятницю, з 11.00 до 12.00 у Фонді держмайна відбудеться пряма телефона лінія для ВПО.
Спікер — директор Департаменту оренди та розпорядження державним майном ФДМУ Андрій Шрамко.

Переселенці зможуть отримати відповіді на питання по темах:

  • яку державну підтримку переміщеному бізнесу та ФОП (ВПО) може надати Фонд держмайна: від релокації великого бізнесу до відкриття нової справи через оренду чи приватизацію держмайна на новому місці. Мова піде про пільги, прості кроки взаємодії, рекомендації Фонду тощо.
  • яким чином фізособи, які втратили роботу та переїхали на нове місце — можуть відкрити невеличку власну справу, підтримати себе та країну під час війни.
    Номера прямої лінії — Київстар (068) 801 88 52 та Vodafone (050) 825 53 98

Переселенці, які не зможуть зателефонувати, можуть заздалегідь надіслати свої запитання електронною поштою: vpohelp23@gmail.com
Або залишити питання на голосову пошту за номерами:

Київстар (068) 801 88 52 та Vodafone (050) 825 53 98.

Нагадаємо, що з 1 серпня деякі категорії внутрішніх переселенців (ВПО) перестануть отримувати допомогу від держави. А з 1 вересня гроші продовжать виплачувати лише тим громадянам, які потребують такої підтримки.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: zmina.info
Теги: ВПО переселенці пряма лінія
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