Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 11 липня енергетики проводитимуть планові роботи
У вівторок, 11 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Богдана Хмельницького, 152/2-168;
- вул. Бригадна, 12-46;
- пров. Бригадний, 2А-23;
- проїзд Бригадний, 2/20-22/1;
- вул. Громадянська, 26-55;
- пров. Дачний, 1-11;
- проїзд Дачний, 3-15;
- вул. Раїси Кириченко, 3-26.
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Академіка Герасимовича, 43/2-47;
- вул. Гайдамацька, 1-14;
- вул. Кавалерійська, 15А-17А;
- вул. Остапа Вишні, 4-29/38;
- пров. Остапа Вишні, 1;
- вул. Сергія Єфремова, 3-27;
- пров. Шкільний, 20-24/27;
- вул. Чорноморська;
- вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
- набереж. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 7-18;
- пров. Докучаєва, 11;
- пров. Ливарний, 2, 6А, 8;
- пров. Мирний, 28.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Олексія Древаля, 39-78.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- пров. Делегатський, 3-20;
- вул. Джерельна, 16, 18;
- вул. Козацька, 71-134;
- пров. Рівненський, 1-44;
- вул. Солов'їна, 10;
- вул. Спасо-Преображенська, 3, 6.
З 8.00 до 18.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Вільної України, 7/2-26;
- туп. Дарвіна, 3-17А;
- просп. Полтавський, 30/1;
- пров. Яснополянський, 3-37/10;
- пров. Леся Курбаса, 4;
- вул. Олени Пчілки, 2А-23;
- просп. Полтавський, 13-106;
- пров. Яснополянський, 28А-47;
- пров. Гурамішвілі, 1-6;
- пров. Полтавський, 108;
- пров. Вишневий, 1/83-25/20;
- проїзд Вишневий, 3-6;
- вул. Залізнична, 79-91;
- вул. Зарічна, 24;
- вул. Кагамлицька, 67-81;
- пров. Кузьми Дерев'янка, 1-20;
- пров. Медовий, 1А-13;
- вул. Сержанта Мельничука, 164/9-207.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- просп. Свободи, 122/42;
- вул. Квітки Цісик, 32-36А.
Для виконання робіт за заявою користувачів:
- просп. Свободи, 110-120/25;
- вул. Квітки Цісик, 21А.
З 8.00 до 20.00
Для виконання робіт, пов'язаних з розчищення трас ПЛ: