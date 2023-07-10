Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У вівторок, 11 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Богдана Хмельницького, 152/2-168;

вул. Бригадна, 12-46;

пров. Бригадний, 2А-23;

проїзд Бригадний, 2/20-22/1;

вул. Громадянська, 26-55;

пров. Дачний, 1-11;

проїзд Дачний, 3-15;

вул. Раїси Кириченко, 3-26.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Академіка Герасимовича, 43/2-47;

вул. Гайдамацька, 1-14;

вул. Кавалерійська, 15А-17А;

вул. Остапа Вишні, 4-29/38;

пров. Остапа Вишні, 1;

вул. Сергія Єфремова, 3-27;

пров. Шкільний, 20-24/27;

вул. Чорноморська;

вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;

набереж. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 7-18;

пров. Докучаєва, 11;

пров. Ливарний, 2, 6А, 8;

пров. Мирний, 28.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Олексія Древаля, 39-78.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

пров. Делегатський, 3-20;

вул. Джерельна, 16, 18;

вул. Козацька, 71-134;

пров. Рівненський, 1-44;

вул. Солов'їна, 10;

вул. Спасо-Преображенська, 3, 6.

З 8.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Вільної України, 7/2-26;

туп. Дарвіна, 3-17А;

просп. Полтавський, 30/1;

пров. Яснополянський, 3-37/10;

пров. Леся Курбаса, 4;

вул. Олени Пчілки, 2А-23;

просп. Полтавський, 13-106;

пров. Яснополянський, 28А-47;

пров. Гурамішвілі, 1-6;

пров. Полтавський, 108;

пров. Вишневий, 1/83-25/20;

проїзд Вишневий, 3-6;

вул. Залізнична, 79-91;

вул. Зарічна, 24;

вул. Кагамлицька, 67-81;

пров. Кузьми Дерев'янка, 1-20;

пров. Медовий, 1А-13;

вул. Сержанта Мельничука, 164/9-207.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

просп. Свободи, 122/42;

вул. Квітки Цісик, 32-36А.

Для виконання робіт за заявою користувачів:

просп. Свободи, 110-120/25;

вул. Квітки Цісик, 21А.

З 8.00 до 20.00

Для виконання робіт, пов'язаних з розчищення трас ПЛ: