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На Полтавщині відновили ремонт мосту через Псел

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 1

Його розпочали ремонтувати у 2021 році, припинили — з початком великої війни

На Полтавщині відновили капітальний ремонт мосту через річку Псел на автодорозі Р-42 Лубни-Миргород-Опішня, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури.

Ремонт розпочали у 2021 році. Тоді було замінено всі 10 ригелів, підферменники, змонтовано 88 нових балок прогонової будови, забетоновано 4 прогони монолітної плити, влаштовані перехідні плити. Однак у лютому 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії ремонт призупинили.

 

Зараз підрядники облаштовують опалубки монолітної плити та готуються до бетонування монолітної плити на трьох прогонах.

В Службі нагадали, що автодорога Р-42 з’єднує Полтавську, Сумську та Харківську області. Щодня нею рухається близько 6000 автівок, більша частина з яких вантажівки, що перевозять військові та гуманітарні вантажі, сільськогосподарські товари та нафтопродукти. Міст збудований у 1984 році. Довжина – 200 метрів.

Нагадаємо, нині також триває ремонт мосту через річку Сула в селі Липове Кременчуцького району. Цей міст попри «зелене світло», що дає навігатор,  закритий для всіх видів транспорту.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: ремонт доріг міст автодорога Р-22
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